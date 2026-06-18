صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج القرآن کے تحت ڈپلومہ اِن قرآن سٹڈیز کی اختتامی تقریب

  • فیصل آباد
منہاج القرآن کے تحت ڈپلومہ اِن قرآن سٹڈیز کی اختتامی تقریب

تحریک منہاج القرآن نئی نسل کو قرآن سے جوڑنے کے مشن پر گامزن :ڈاکٹر رفیق

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تحریک منہاج القرآن و نظامتِ ای پی ڈی کے زیر اہتمام ڈپلومہ اِن قرآن سٹڈیز کی اختتامی تقریب میں 6 سو زائد مرد و خواتین نے شرکت کی۔ 10روزہ تربیتی ورکشاپ میں قرآن فہمی، ترجمہ، عربی زبان کے موضوعات پر تربیت دی گئی۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی نائب ناظم اعلی تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر رفیق نجم تھے ۔ اختتامی تقریب میں طلبہ، اساتذہ، مذہبی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔کورس کا مقصد نوجوان نسل کو علوم القرآن سے روشناس کروانا اور انہیں قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنانے کی ترغیب دینا تھا۔ڈاکٹر رفیق نجم نے خطاب میں کہا کہ تحریک منہاج القرآن نوجوان نسل کو قرآن سے جوڑنے کے عظیم مشن پر گامزن ہے ۔ قرآن کریم صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مقدس کتاب ہے ۔ ڈائریکٹر نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈویلپمنٹ حافظ سعید رضا بغدادی نے بتایا کورس میں قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، بنیادی تفاسیر اور عملی زندگی میں قرآن حکیم کے اصولوں کا اطلاق سکھایا گیا۔ تقریب میں علامہ محمودمسعودقادری،علامہ سرفراز قادری،علامہ احمدوحیدقادری، پروفیسر آصف رضا، میاں انوارالحق، میاں ریحان مقبول،علامہ عزیزالحسن اعوان،رانارب نوازانجم،ملک غلام حسین،میاں سہیل مقصود،ملک شبیر ایڈووکیٹ، اشفاق ہمزالی،راناغضنفر ،علامہ اخترحسین اسد،علامہ اقبال اکرم،شاہدسلیم مصطفوی، ارشدمغل، ملک سرفرازقادری،میاں ظہور انور،عارف نیازی، میاں ساجد ،حافظ سرفراز، زاہد اقبال طاہر،حافظ محمود الحسن،قاسم ابرارودیگرنے خصوصی شرکت کی۔تقریب کے اختتام پر کورس مکمل کرنیوالے شرکا کو سرٹیفکیٹس دیئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

الفتح گرائونڈ میں کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم

سیالکوٹ چیمبر کے رنگ روڈ منصوبہ پر شدید تحفظات، ضلعی انتظامیہ کی اراضی ایکوائر کی تیاری

کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ، محرم الحرام کیلئے انتظامات کا جائزہ

لیاقت پارک میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت

عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں:شافع حسین

کمشنر محمد علی کا نالہ ایک کے چوک پوائنٹ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن