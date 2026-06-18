ہسپتال اور رکشے میں سفرکے دوران دوافراد سے جیب تراشی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال اور رکشے میں سفرکے دوران دوافراد جیب تراشوں کا شکار بن گئے ۔
تھانہ سول لائن کے علاقے الائیڈ ہسپتال میں مدثر دوائی لینے کیلئے آیا اور ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا باری کا انتظار کر رہا تھا کہ نامعلوم جیب تراشوں نے جیب میں سے نقدی اور موبائل چوری کر لیا ۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں احمد نامی شہری رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ اس دوران جیب تراشوں نے اسکی جیب میں سے نقدی اور موبائل فون نکال لیا ۔پولیس نے مقدمات درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔