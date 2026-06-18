ٹی ایچ کیوہسپتال میں معذور افراد کی اسیسمنٹ کیلئے اجلاس
75 درخواستوں پر کیسز کا جائزہ ، جانچ پڑتال کے بعد 65 افراد معذور قرار
شورکوٹ(نمائندہ دنیا)تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ میں معذور افراد کی اسیسمنٹ کیلئے اسیسمنٹ بورڈ کا اجلاس ہوا،جسکی صدارت ایم ایس ڈاکٹر ماریہ امداد نے کی ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جھنگ شہباز خان،آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر فہد مقبول،آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر رحمت اﷲ شیخ،ٹیوٹا شورکوٹ کے نمائندہ عبدالکریم،سول سوسائٹی کے نمائندہ رانا اشفاق، سوشل آفیسر خلیل الرحمٰن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈیکل سوشل سروسز یونٹ شورکوٹ سہیل آرتھر نے شرکت کی۔مختلف کیٹیگریز سے تعلق رکھنے والے 75 درخواست گزاروں کے کیسز کا جائزہ لیا گیا تفصیلی طبی معائنے اور جانچ پڑتال کے بعد 65 افراد کو معذور قرار دیا گیاجبکہ 5 افراد کے کیسز مزید خصوصی رائے کیلئے ریفر کر دئیے گئے ۔5درخواست گزار معذوری کی کیٹیگری پر پورا نہ اتر سکے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سہیل آرتھر نے بتایا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے ڈس ایبلڈ پرسن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے سپیشل پرسن سرٹیفکیٹس جاری کیے جا رہے ہیں خصوصی افراد کی سہولت کیلئے آن لائن رجسٹریشن اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے ۔