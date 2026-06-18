صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایچ کیوہسپتال میں معذور افراد کی اسیسمنٹ کیلئے اجلاس

  • فیصل آباد
ٹی ایچ کیوہسپتال میں معذور افراد کی اسیسمنٹ کیلئے اجلاس

75 درخواستوں پر کیسز کا جائزہ ، جانچ پڑتال کے بعد 65 افراد معذور قرار

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ میں معذور افراد کی اسیسمنٹ کیلئے اسیسمنٹ بورڈ کا اجلاس ہوا،جسکی صدارت ایم ایس ڈاکٹر ماریہ امداد نے کی ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جھنگ شہباز خان،آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر فہد مقبول،آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر رحمت اﷲ شیخ،ٹیوٹا شورکوٹ کے نمائندہ عبدالکریم،سول سوسائٹی کے نمائندہ رانا اشفاق، سوشل آفیسر خلیل الرحمٰن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈیکل سوشل سروسز یونٹ شورکوٹ سہیل آرتھر نے شرکت کی۔مختلف کیٹیگریز سے تعلق رکھنے والے 75 درخواست گزاروں کے کیسز کا جائزہ لیا گیا تفصیلی طبی معائنے اور جانچ پڑتال کے بعد 65 افراد کو معذور قرار دیا گیاجبکہ 5 افراد کے کیسز مزید خصوصی رائے کیلئے ریفر کر دئیے گئے ۔5درخواست گزار معذوری کی کیٹیگری پر پورا نہ اتر سکے ۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سہیل آرتھر نے بتایا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے ڈس ایبلڈ پرسن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے سپیشل پرسن سرٹیفکیٹس جاری کیے جا رہے ہیں خصوصی افراد کی سہولت کیلئے آن لائن رجسٹریشن اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

محرم الحرام کے انتظامات، افسروں کو فیلڈ میں رہنے کا حکم

واسا سیوریج پراجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

یونیورسٹی آف سرگودھا میں جاپانی وفد کا دورہ، زرعی تعاون پر گفتگو

کالاباغ:محرم الحرام سکیورٹی کے تحت موک ایکسرسائز

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ما جد بن احمد کی زیر صدارت پیرا کا اجلاس

حضرت عمر فاروقؓ کی شہادت کے موقع پر جلوس و تقریبات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن