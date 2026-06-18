صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اڈہ مبارک شاہ میں پرانی دشمنی پر فائرنگ ، ایک شخص زخمی

  • فیصل آباد
اڈہ مبارک شاہ میں پرانی دشمنی پر فائرنگ ، ایک شخص زخمی

جھنگ ،شورکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا)اڈہ مبارک شاہ کینٹ روڈ پر پرانی دشمنی پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔

ریسکیو 1122 کے مطابق اطلاع ملتے ہی ایمبولینس کو فوری جائے وقوعہ پر روانہ کیا گیا ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمی شخص کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی زخمی کی شناخت 30 سالہ زمان ولد منظور کے نام سے ہوئی جسے بروقت طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شورکوٹ منتقل کر دیا گیا۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر، ڈی ایس پی شورکوٹ شہزاد گل، ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ حافظ عبداﷲ جپہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

لائنز ایریا میں 13 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد کے منصوبے کا افتتاح

واٹر کارپوریشن کی کارروائیاں ، غیر قانونی ہائیڈرنٹ مسمار ، ملزم گرفتار

سی بی سی میں رین مینجمنٹ موک ایکسرسائز کا آغاز

ڈی آئی جی غربی کا امام بارگاہوں کا دورہ،سکیورٹی انتظامات کاجائزہ

جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت

پٹرولیم قیمتوں میں 200روپے کمی کی جائے ، کاشف سعید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن