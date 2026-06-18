صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ایس ڈاکٹر جعفر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کامعائنہ

  • فیصل آباد
ایم ایس ڈاکٹر جعفر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کامعائنہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ایم ایس ڈاکٹر جعفر ملک کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کی ایمرجنسی کا اچانک دورہ، مریضوں کو طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔

بائیومیڈیکل گیسوں، آکسیجن فراہمی اور ہنگامی سامان کی دستیابی ،ایمرجنسی ٹرالیوں، لیرینگوسکوپ اور دیگر ضروری طبی آلات کا معائنہ کیا ۔انہوں نے ڈریسنگ روم اور ٹراما سینٹر کا بھی دورہ کیا جہاں زخمی مریضوں کے علاج کا عمل جاری تھا۔ اس موقع پر نس بندی کے رجسٹر کا جائزہ لیا گیا اور عملے کو ہدایت کی گئی کہ رجسٹر کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ رکھا جائے اور ڈی ایم ایس کے دستخط کے ذریعے مناسب نگرانی کو یقینی بنایا جائے ۔ ایم ایس نے عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

الفتح گرائونڈ میں کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم

سیالکوٹ چیمبر کے رنگ روڈ منصوبہ پر شدید تحفظات، ضلعی انتظامیہ کی اراضی ایکوائر کی تیاری

کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ، محرم الحرام کیلئے انتظامات کا جائزہ

لیاقت پارک میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت

عزاداروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں:شافع حسین

کمشنر محمد علی کا نالہ ایک کے چوک پوائنٹ کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن