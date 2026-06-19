صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین افراد ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار

  • فیصل آباد
تین افراد ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر) ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تین افراد کو گاڑیوں سمیت حراست میں لے لیا جو ٹریفک کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے ۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔

 ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تین افراد کو گاڑیوں سمیت حراست میں لے لیا جو ٹریفک کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے ۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

داتا دربار ہسپتال میں ووکیشنل ٹریننگ سکول کا افتتاح

گورنر کی تعزیت کیلئے میاں مقصود کے گھرآمد

بنگلہ دیش اسلامی چھاترو شبر کے ناظمِ اعلیٰ نورالاسلام کی مرکز جمعیت آمد

ایل ڈی اے ایونیو ون توسیع سے متعلق معاملات پھر تعطل کا شکار

یوسی پی فیکلٹی کے زیر اہتمام تیسرے میڈیا سمپوزیم کا انعقاد

چکن 16 روپے کلو مہنگا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ