صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شدہ خاتون اورجواں سالہ لڑکی سے اغواکے بعدزیادتی

  • فیصل آباد
شادی شدہ خاتون اورجواں سالہ لڑکی سے اغواکے بعدزیادتی

رخسانہ کی شادی شدہ بیٹی اور اخترکی 17سالہ بیٹی کو ملزموں نے ہوس کانشانہ بنایا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون اورجواں سالہ لڑکی کواغواکے بعدزیادتی کانشانہ بنادیاگیا۔ تھانہ ڈجکوٹ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے رخسانہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی شادی شدہ بیٹی کو مبینہ طور پر اغواء کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ ادھر تھانہ ساہیانوالہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے اختر علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی 17 سالہ بیٹی کو مبینہ طور پر اغواء کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرلئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہائیکورٹ نے بیٹی سے زیادتی کے ملزم کی ضمانت مسترد کردی

محرم سیکیورٹی پلان:غفلت برداشت نہیں کی جائیگی، وزیر داخلہ

بجٹ سنے بغیر رد کرنا درست نہیں، مرتضیٰ وہاب

ٹرانسپورٹرز کاای چالان، جرمانوں کیخلاف آج بھی ہڑتال کااعلان

پولیس حراست سے منشیات فروش کے فرار کا مقدمہ درج، دو اہلکار نامزد

گلشن حدید میں آوارہ کتوں کی بھرمار، مکین خوفزدہ،اقدامات کامطالبہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ