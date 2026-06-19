صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغوا، فائرنگ اور تشدد کیس: مرکزی گرفتار، مغوی لڑکی بازیاب

  • فیصل آباد
اغوا، فائرنگ اور تشدد کیس: مرکزی گرفتار، مغوی لڑکی بازیاب

چک نمبر 425 گ ب میں رزاق وغیرہ نے گھر میں گھس کر تشدد اور فائرنگ کی زیباں بی بی اور ابرار حسین کو شدید زخمی ہوئے ،15 سالہ صنوبر بی بی کو اغوا کر لیا تھا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی، اقدام قتل اور اغوا کے مقدمے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر کے مغوی لڑکی کو بازیاب کرا لیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی تاندلیانوالہ کے علاقے چک نمبر 425 گ ب میں رزاق اور اس کے دیگر مسلح ساتھیوں نے ذاتی رنجش کی بنا پر گھر میں گھس کر تشدد کیا اور فائرنگ کر کے زیباں بی بی اور ابرار حسین کو شدید زخمی کر دیا، جبکہ 15 سالہ صنوبر بی بی کو اغوا کر لیا تھا۔پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں رزاق اور فرحان شامل ہیں۔ پولیس نے مغوی لڑکی کو بازیاب کرا لیا ہے جبکہ ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آلودگی پھیلانے کیخلاف کریک ڈائون 5 بھٹے مسمار

معاون خصوصی، کمشنر اور آر پی او کا جلوس کے روٹس کا دورہ

عزاداروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر بھکر

محرم انتظامات کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا کنٹرول روم کا دورہ

تھانہ قائد آباد کا خطرناک اشتہاری مجرم پولیس خدمت مرکز سے گرفتار

سلانوالی روڈ پر ٹریفک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ