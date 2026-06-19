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چنیوٹ: محرم الحرام کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ماک ایکسرسائز

  • فیصل آباد
چنیوٹ: محرم الحرام کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ماک ایکسرسائز

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) محرم الحرام کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے میدان ترکھاناں میں ماک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ماک ایکسرسائز میں ڈی ایس پی سرکل سٹی شعیب خان، سینئر افسران، تھانہ سٹی پولیس، فالکن سکواڈ، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، بم ڈسپوزل سکواڈ، سپیشل برانچ اور دیگر اداروں نے شرکت کی۔مشق کے دوران امام بارگاہ پر دہشت گردوں کے فرضی حملے کی صورتحال کو عملی طور پر دکھایا گیا، جس پر تمام سیکیورٹی اور ریسکیو اداروں نے فوری اور بروقت رسپانس دیا۔مشق کا مقصد اداروں کی تیاری اور باہمی رابطہ کاری کو مزید مؤثر بنانا تھا۔

 

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