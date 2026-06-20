صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلہاڑیوں اور اسلحہ سے شہریوں پر تشدد کرنیوالے 2ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
کلہاڑیوں اور اسلحہ سے شہریوں پر تشدد کرنیوالے 2ملزم گرفتار

درخت کاٹنے سے روکنے پر طارق وغیرہ نے بھائیوں ابراہیم اور ثاقب پرحملہ کیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ستیانہ کے علاقے میں کلہاڑیوں اور اسلحہ سے شہریوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے والے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق درخت کاٹنے سے منع کرنے پر ملزموں طارق اور صادق نے دو بھائیوں محمد ابراہیم اور ثاقب پر کلہاڑیوں اور پسٹل کے وار کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے ۔تھانہ ستیانہ پولیس نے ٹیکنیکل وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محرم الحرام میں سکیورٹی،184امام بارگاہوں میں پینک بٹن،735جدید کیمرے نصب

راہوالی:ٹوٹا آہنی پل ، لٹکتے تار ، مسافروں کیلئے خطرہ

حافظ آ باد :مہنگائی کیخلاف جماعت اسلامی کی ریلی

قتل وغارتگری ،گجرات کا پنجاب میں تیسر ا نمبر :ڈی پی او

وزیر آبادچیمبر کاروباری افراد کی آواز بنے گا :وحید زرگر

پٹرول کی قیمت 225 پر فکس کی جائے :ناصر کلیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن