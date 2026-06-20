صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوورلوڈنگ کرنے والا ٹرک ڈرائیور گرفتار

  • فیصل آباد
اوورلوڈنگ کرنے والا ٹرک ڈرائیور گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ٹرک پر اوورلوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹرک پر اوورلوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کیا، جو ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ اور سڑک کی خرابی کا باعث بن رہا تھا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

ٹرک پر اوورلوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹرک پر اوورلوڈنگ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کیا، جو ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ اور سڑک کی خرابی کا باعث بن رہا تھا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیدہ فاطمتہ الزہراءؓ تدفین فری سروس اینڈ دسترخوان کا افتتاح

یومِ آزادی ،امریکی سفارتخانہ کے زیر اہتمام انٹرپرینیورشپ نمائش

چند روز میں اہم کامیابیاں ،قتل کیس کے 3ملزم گرفتار ،آئی جی

ایس ایس پی آپریشنز کا امام بارہ گاہ کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ لیا

سی پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے شہریوں کے مسائل سنے

آئیسکو ریجن میں بوجہ ضروری سسٹم مینٹیننس آج کے لئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن