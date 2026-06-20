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تین ہوٹلز کی ناقص سکیورٹی پر مقدمات درج

  • فیصل آباد
تین ہوٹلز کی ناقص سکیورٹی پر مقدمات درج

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)تین ہوٹلز کی ناقص سکیورٹی انتظامات پر مقدمات درج کرلئے گئے ، تھانہ سول لائن کے مختلف علاقوں میں پولیس نے چیکنگ کے دوران تین ہوٹلز میں سکیورٹی کے ناقص انتظامات پائے ، جو کسی بھی واردات کا سبب بن سکتے تھے۔ پولیس نے ہوٹلز انتظامیہ کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔

تین ہوٹلز کی ناقص سکیورٹی انتظامات پر مقدمات درج کرلئے گئے ، تھانہ سول لائن کے مختلف علاقوں میں پولیس نے چیکنگ کے دوران تین ہوٹلز میں سکیورٹی کے ناقص انتظامات پائے ، جو کسی بھی واردات کا سبب بن سکتے تھے۔ پولیس نے ہوٹلز انتظامیہ کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔

 

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