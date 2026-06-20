صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان پر راڈ اور ڈنڈوں سے تشدد، 3 افراد کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
نوجوان پر راڈ اور ڈنڈوں سے تشدد، 3 افراد کیخلاف مقدمہ

ساہنا گاؤں میں اشفاق کو غلام رضا، محمد عظیم اور ندیم نے تشددکانشانہ بنایا

گوجرہ (نامہ نگار)تھانہ ملکوال کے علاقے ساہنا گاؤں میں نوجوان پر آہنی راڈ اور ڈنڈوں سے تشدد کرنے کے واقعہ پر تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق خاتون انتل بی بی بیوہ گلزار احمد نے پولیس کو درخواست دی کہ اس کا بیٹا اشفاق علی گاؤں میں برف گولہ کی ریڑھی لگاتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ملزمان غلام رضا، محمد عظیم اور ندیم اس کی ریڑھی پر آئے اور آہنی راڈ اور ڈنڈوں سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔درخواست کے مطابق ملزمان نے نوجوان سے رقم اور موبائل فون بھی چھین لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہسپتالوں میں سانپ اور کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی قلت ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

کمشنر سرگودھا کا محرم الحرام کے سلسلہ میں اہم ویڈیو لنک اجلاس

محرم ،سکیورٹی کے فول پروف انتظامات، معاون خصوصی کا دورہ

میانوالی:ڈی پی او اور ڈی سی کا امام بارگاہ غلام محمد شاہ کا دورہ

بھیرہ:ڈی ایچ کیو سرگودھا میں جدید سٹروک سینٹر کا قیام

میانوالی:اسسٹنٹ کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن