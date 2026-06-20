صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم قیمتوں میں اضافے کیخلاف جماعت اسلامی کااحتجاج

  • فیصل آباد
پٹرولیم قیمتوں میں اضافے کیخلاف جماعت اسلامی کااحتجاج

حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کرے :مقررین

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی واپسی کے مطالبے پر جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کمیٹی باغ سے شہباز چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نعرے درج تھے ۔شہباز چوک پہنچ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس سے میاں ارشد جاوید ایڈووکیٹ، میاں محمد شعیب ایڈووکیٹ، میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ، میاں وکیل احمد، ثناء اللہ مفتی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ برقرار رکھا ہے جو ناانصافی ہے۔

قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ، زرعی شعبہ اور روزمرہ اشیاء مہنگی ہوں گی جس کا بوجھ عام شہری، مزدور، کسان اور تنخواہ دار طبقہ برداشت نہیں کر سکتا۔مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حالیہ اضافہ فوری واپس لیا جائے اور عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، بصورت دیگر ملک گیر احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دی جائے گی۔مظاہرے کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور مہنگائی سے نجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محرم الحرام میں سکیورٹی،184امام بارگاہوں میں پینک بٹن،735جدید کیمرے نصب

راہوالی:ٹوٹا آہنی پل ، لٹکتے تار ، مسافروں کیلئے خطرہ

حافظ آ باد :مہنگائی کیخلاف جماعت اسلامی کی ریلی

قتل وغارتگری ،گجرات کا پنجاب میں تیسر ا نمبر :ڈی پی او

وزیر آبادچیمبر کاروباری افراد کی آواز بنے گا :وحید زرگر

پٹرول کی قیمت 225 پر فکس کی جائے :ناصر کلیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن