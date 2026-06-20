صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

وارڈز میں ایئرکنڈیشنرز فعال رکھنے اور ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا اور طبی و انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر احمد خان، ایم ایس ڈاکٹر شوکت احمد اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے او پی ڈی اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور علاج، ادویات کی فراہمی اور سہولیات سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے بعض مسائل کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔

سی او ہیلتھ اور ایم ایس نے ہسپتال کے انتظامی امور، مریضوں کی تعداد اور سہولیات پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کے بڑھتے رش کے پیش نظر اضافی عملہ اور بیڈز بڑھانے کی ہدایت کی۔انہوں نے تمام وارڈز میں ایئرکنڈیشنرز 24 گھنٹے فعال رکھنے اور صفائی و ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ناقص سروس ، انٹر نیٹ فراہم کرنے والی نجی کمپنی کو 50 ہزار روپے ہرجانہ

ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا محرم کے جلوس کے راستوں کا معائنہ

لاپتا افراد کے مقدمات فوری درج کرنے کا حکم

ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا دوسرا روز ، شہری پریشان

صومالیہ میں قید پاکستانیوں کی رہائی کیلئے اقدامات کا مطالبہ

امریکی تاریخ معاہدوں کی خلاف ورزی سے بھرپور، تنظیم اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
معاہدے کے بعد
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حیرانی اور پریشانی کے درمیان
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بالآخر دستخط ہو گئے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ڈیل کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
آئیں حقیقی بجٹ بنائیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ … (2)
مفتی منیب الرحمٰن