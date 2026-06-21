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نجی ہسپتال میں غفلت، 3بیٹیوں کی ماں زندگی ہار گئی

  • فیصل آباد
نجی ہسپتال میں غفلت، 3بیٹیوں کی ماں زندگی ہار گئی

پینسرہ (نمائندہ دنیا)نجی ہسپتال میں مبینہ غفلت سے 3 بیٹیوں کی ماں زندگی ہار گئی۔چک نمبر 67 ج ب سدھار داتا کی نگری کی رہائشی رانی بی بی جو تین بیٹیوں کی ماں تھی مبینہ طور پر ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث جاں بحق ہو گئی۔

اہل خانہ کے مطابق رانی بی بی گزشتہ رات نجی ٹرسٹ ہسپتال میں زیر علاج تھی جہاں دوران علاج زیادہ خون بہہ جانے سے اسکی حالت بگڑ گئی اور وہ دم توڑ گئی۔مرحومہ کا شوہر مستری کا کام کرکے اہل خانہ کی کفالت کرتاہے ۔ واقعہ کے بعد لواحقین غم سے نڈھال ہوگئے ۔ لواحقین اور اہل علاقہ نے واقعہ کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کیخلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

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