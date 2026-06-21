ملزم گھر کا صفایاکر گئے، اراضی سے سامان،حویلی سے بھینس چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہنے پر ملزم گھر کا صفایاکر گئے ۔تھانہ رضا آباد کے علاقے میں عثمان کے گھر کے کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا۔
جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم گھر میں داخل ہوگئے اور الماریوں سے نقدی، موبائلز، زیورات اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے فرار ہوگئے ۔ تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے میں افضل کی زرعی اراضی سے ملزمواں نے رات کی تاریکی میں ٹیوب ویل، پنکھے ، واٹر پمپ، بجلی کی تاریں اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا ۔ تھانہ ٹھیکریوالا کے علاقے میں ابرار سلطان کی حویلی سے رات کی تاریکی میں ملزموں نے قیمتی اور نایاب نسل کی بھینس اور دیگر سامان چوری کر لیا ۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں حسن کے گھر کے باہر نصب کیا گیا بجلی کا میٹر اور دیگر سامان چوری کرلیا گیا۔