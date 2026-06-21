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نقل مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، نگران عملہ فارغ

  • فیصل آباد
نقل مافیا کیخلاف کریک ڈاؤن، نگران عملہ فارغ

محکمانہ کارروائی شروع،سیکرٹری تعلیمی بورڈ کے مختلف امتحانی مراکز پر چھاپے

پینسرہ(نمائندہ دنیا)امتحانی نظام کی شفافیت برقرار رکھنے اور نقل مافیا کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں سیکرٹری تعلیمی بورڈ فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر سلیم تقی شاہ نے مختلف امتحانی مراکز پر اچانک چھاپے مار کر متعدد اہلکاروں کو غفلت، لاپرواہی اور طلبہ کو ناجائز سہولت فراہم کرنے کے الزامات پر فارغ کر دیا جبکہ انکے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ سیکرٹری بورڈ نے گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول 274 ج ب سے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ، گورنمنٹ ہائی سکول 275 ج ب سے سپرنٹنڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور ایک نگران کو جبکہ سنٹر نمبر 246 گورنمنٹ حسینیہ ہائی سکول جھنگ سے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو فارغ کر دیا۔

ذرائع کے مطابق گورنمنٹ حسینیہ ہائی سکول جھنگ میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کے موبائل فون سے طلبہ کو نقل میں معاونت اور مبینہ طور پر رقم وصول کرنے کے شواہد بھی سامنے آئے ، جس پر متعلقہ افسر کو معطل کر کے پیڈا ایکٹ کے تحت سخت محکمانہ کارروائی کی سفارشات اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی گئیں۔ بعد ازاں ڈی ای او جھنگ نے گورنمنٹ ہائی سکول ماجھی سلطان کے ٹیچر امان اللہ کو بھی معطل کر کے انکوائری شروع کر دی۔سیکرٹری تعلیمی بورڈ پروفیسر ڈاکٹر سلیم تقی شاہ نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کے امتحانی نظام میں میرٹ، شفافیت اور نقل کلچر کے خاتمے کے وژن کے مطابق زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عملدرآمد کیا جا رہا ہے ۔ ذہین طلبہ کے مستقبل کے تحفظ اور امتحانات کے وقار کی بحالی کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

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