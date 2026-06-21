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انسٹیٹیونٹ کالج ٹوبہ میں داخلوں کاآغاز

  • فیصل آباد
انسٹیٹیونٹ کالج ٹوبہ میں داخلوں کاآغاز

کمالیہ(نمائندہ خصوصی )زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹیٹیونٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 2026 کے مختلف انڈرگریجوایٹ، پوسٹ گریجویٹ اور ویک اینڈ پروگرامز میں داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ۔

یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق انڈرگرایجویٹ پروگرامز کے لیے پہلا انٹری ٹیسٹ 5 جولائی کو ہوگا، آن لائن رجسٹریشن کی آخری تاریخ 22 جون مقرر کی گئی ہے ۔ دوسرا انٹری ٹیسٹ 2 اگست کو ہوگا، آن لائن رجسٹریشن 8 سے 24 جولائی تک جاری رہے گی۔ پہلا انٹری ٹیسٹ 19 جولائی دوسرا 16 اگست کو ہوگا۔ اس سال عوام الناس اور شعبہ زراعت سے وابستہ افراد کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کالج میں بی ایس سی ایگریکلچر (ہارٹیکلچر اور ایگرانومی میجر کے ساتھ) کا نیا ڈگری پروگرام متعارف کرایا جا رہا ہے ۔ داخلوں سے متعلق مزید معلومات یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

 

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