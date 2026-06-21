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سی سی ڈی کی بدولت ضلع ٹوبہ میں جرائم نمایاں کم

  • فیصل آباد
سی سی ڈی کی بدولت ضلع ٹوبہ میں جرائم نمایاں کم

ڈکیتی کیسز میں 75 ، راہزنی 53 اورموٹر سائیکل چوری میں 51 فیصدکمی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ٹوبہ کی کامیاب کارروائیوں سے ضلع میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے ۔ ایس ایچ اوسی سی ڈی انسپکٹر فریاد چیمہ کی زیر قیادت ٹیم نے منشیات فروشوں، چوروں، ڈاکوؤں اور دیگر جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا ۔گزشتہ سال کے مقابلے میں ڈکیتی کے مقدمات میں 75 فیصد، راہزنی میں 53 فیصد، موٹر سائیکل چوری میں 51 فیصد، قتل کے مقدمات میں 19 فیصد نمایاں کمی واقع ہوئی،اس کے علاوہ منشیات فروشی میں ملوث افراد کے خلاف بھی بھرپور کاروائیاں عمل میں لائی گئیں۔

سی سی ڈی کی کاروائیوں میں بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ59 ملزم بھی اپنے انجام کو پہنچے اور متعد د زخمی ہو کر جیل جا چکے ہیں جبکہ دوران کاروائی سی سی ڈی کے 19ملازمیں بھی ان خطرناک ملزمان کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں،اسی طرح 111خطر ناک مجرمان اشتہاریوں کو گرفتار کر کے جیل بھجوا یاگیا۔ سی سی ڈی ٹوبہ پولیس نے ابتک 57 موٹر سائیکل ،36 لاکھ، 57 ہزار روپے ، 400 ریال، 10 موبائل فون، طلائی زیورات اور مال مویشی برآمد کرکے اصل مالکان کے حوالے کئے ہیں۔

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