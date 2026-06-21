وائلڈ لائف پارک میں آوارہ کتوں کا حملہ،ہرن ہلاک
پارک انتظامیہ کی غفلت سے دوسرا ہر ن زخمی ،حفاظتی انتظامات پر سوالات
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وائلڈ لائف پارک میں آوارہ کتوں کے حملے کے دوران ایک ہرن ہلاک جبکہ ایک ہرن زخمی ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق وائلڈ لائف پارک میں آوارہ کتوں کے حملے کے دوران ایک ہرن ہلاک جبکہ ایک ہرن زخمی ہو گیا ۔ واقعہ پارک انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث پیش آیا۔جس سے حفاظتی انتظامات پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ زخمی ہرن کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔ واقعے کے بعد وائلڈ لائف حکام اور پارک انتظامیہ نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا ۔ حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے اور انکوائری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ۔