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اشیا ئے خورونوش سمیت کرایو ں میں کمی کی جائے :شہری

  • فیصل آباد
اشیا ئے خورونوش سمیت کرایو ں میں کمی کی جائے :شہری

عوام کو ریلیف فراہمی کیلے پرا ئس کنٹرول مجسٹریٹس کو متحرک کیا جا ئے

گوجرہ (نمائندہ دنیا ) شہریوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجا ب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ پٹرولیم مصنوعا ت کے نرخوں میں وا ضح کمی کے بعد فوری طور پر اشیا ء خو ردونوش، دالیں، گھی، چینی، آ ٹا اور ٹرا نسپور ٹ کرا یو ں میں بھی کمی کروا ئی جا ئے ۔ پٹرول کی قیمت میں کمی کے بعد بھی ٹرا نسپورٹر سا بقہ کرا ئے ہی وصول کر رہے ہیں اور دیگر اشیا ء کے ریٹس میں بھی کو ئی کمی نہیں لا ئی جا سکی ہے شہریو ں نے حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پٹرولیم مصنوعات قیمتیں جب بڑھائی گئیں تھیں تو فوری طور پر کرا یو ں اور اشیا ء خوردونوش کی قیمتو ں کو بڑھا دیا گیا تھا اب قیمتو ں میں کمی کے بعد بھی اسی ریشو سے کمی کی جا ئے اور خلاف ورزی کرنے وا لو ں کے خلا ف سخت قا نونی کا رروا ئی کی جا ئے اور پرا ئس کنٹرول مجسٹریٹس کو بھی متحرک کیا جا ئے تا کہ عوا م کو ریلیف فراہم کیا جا ئے ۔

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