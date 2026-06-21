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ضلع بھر میں سنگین جرائم میں نمایاں کمی ،سی سی ڈی چنیوٹ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری

  • فیصل آباد
ضلع بھر میں سنگین جرائم میں نمایاں کمی ،سی سی ڈی چنیوٹ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی)چنیوٹ نے اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی جسکے مطابق ضلع بھر میں سنگین جرائم میں نمایاں کمی ہوئی ہے ۔

اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں ڈکیتی واقعات میں 88 ، راہزنی واقعات میں 70 ، موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 78 جبکہ کار چھیننے کے واقعات میں 67 فیصد کمی ہوئی ۔ اسی طرح دیگر گاڑیوں کے چھیننے کے واقعات میں 38 اور موٹر سائیکل چوری واقعات میں 33 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ ڈکیتی ، راہزنی کے دوران قتل کے واقعات میں 67 فیصد کمی ہوئی جبکہ مجموعی طور پر قتل کے واقعات گزشتہ سال کی نسبت 49 فیصد کم ہوئے ۔ نقب زنی واقعات میں بھی 51 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ۔

 

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