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محرم کے دوران سیف سٹی نظام فعال :منیجر فرحان ظفر

  • فیصل آباد
محرم کے دوران سیف سٹی نظام فعال :منیجر فرحان ظفر

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )منیجر سیف سٹی اتھارٹی فرحان ظفر نے کہا ہے کہ کہ محرم کے دوران سکیورٹی اور مانیٹرنگ کے لیے سیف سٹی نظام کو خصوصی طور پر فعال رکھا گیا ہے۔۔۔

 جسکے ذریعے اہم چوراہوں، داخلی و خارجی راستوں اور حساس مقامات کی مسلسل نگرانی کی جارہی ہے ۔ میڈیا بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر آفس کے 295 کیمرے سیف سٹی سسٹم کے ساتھ منسلک ہیں جبکہ 11 فور جی ایونٹ کیمرے اور سیف سٹی کے 135 کیمرے بھی سکیورٹی مانیٹرنگ میں استعمال کیے جارہے ہیں۔اس موقع پرڈ پٹی منیجر مرغوب مصطفیٰ اور پولیس کمیونیکیشن آفیسر ذکیہ شیر بھی موجود تھیں ۔

 

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