ڈی سی آفس میں محرم کنٹرول روم مکمل طور پر فعال
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی سی آفس میں محرم کنٹرول روم مکمل طور پر فعال ہے جہاں تمام متعلقہ محکموں کے سٹاف کی شفٹس میں ڈیوٹی لگادی گئی۔
کنٹرول روم یوم عاشور کی رات تک 24/7 فنکشنل رہے گا۔ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل واثق عباس ہرل کے ہمراہ کنٹرول روم کا دورہ کیا اور سٹاف کی ڈیوٹی پر موجودگی چیک کی۔انہوں نے ہدایت کی کہ کنٹرول روم کی ڈیوٹی ذمہ داری کی متقاضی ہے لہذا معلومات کے تبادلہ میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے ۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ہر زاویہ سے مانیٹرنگ کی جائے ،معمولی سی بھی کمی کو فی الفور دور کیا جاسکے ۔ڈپٹی کمشنر نے کنٹرول روم میں مانیٹرنگ سسٹم اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔اس موقع پر انچارج کنٹرول روم و دیگر افسر بھی موجود تھے ۔