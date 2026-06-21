صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سکولوں کے ہیڈز کو حفاظتی اقدامات پرمراسلہ جاری

  • فیصل آباد
سرکاری سکولوں کے ہیڈز کو حفاظتی اقدامات پرمراسلہ جاری

عمارات، تاروں، واٹر پمپس ودیگر تنصیبات کا معائنہ کیا جائے :ڈیڈی ای او

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرمردانہ ایلیمنٹری ایجوکیشن جڑانوالہ طارق محمود نے تحصیل بھر کے سرکاری سکولوں کے ہیڈز کو بارشوں کے موسم کے پیش نظر حفاظتی اقدامات سے متعلق مراسلہ جاری کر دیا۔جاری کردہ مراسلے کے مطابق اسکول سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ طلبہ و اساتذہ کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے سکول کی عمارت، بجلی کی تاروں، درختوں، واٹر پمپوں اور دیگر تنصیبات کا فوری معائنہ کیا جائے ۔ سکولوں کے احاطوں میں موجود گھاس اور جھاڑیوں کی بروقت صفائی، بجلی کی تاروں کی مناسب پائپنگ، کھلے الیکٹرک پولز اور اگر کھمبا ہے تو اس کے اردو گرد جنگلہ لگایا جائے اور دیگر مرمت یا حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ۔ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر طارق محمود نے تمام اے ای اوز کو مراسلے پر سختی سے عملدرآمد کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بارشوں کے دوران طلبہ کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب ،ڈینگی کے خطرات، ہسپتالوں میں ادویات کی قلت

چنگ چی رکشوں ، ڈرائیورز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کی کوششیں نا کام ، ٹریفک متاثر

کمشنر،آر پی او کا سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ، سکیورٹی کا جائزہ

شعیب مرزا کا میانوالی دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ لیا

30 مسروقہ موٹرسائیکلیں برآمد،اصل مالکان کے حوالے

محرم الحرام کے پرامن انعقاد کیلئے سکیورٹی اجلاس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا اونچا نام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پذیرائی ہوگئی اب آگے کی سوچیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عوامی جائیدادوں پر قبضے کا اندھا قانون
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کے بدخواہوں کی شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بلند قامت ستون
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
محرم الحرام کے عملی تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل