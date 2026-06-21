سرکاری سکولوں کے ہیڈز کو حفاظتی اقدامات پرمراسلہ جاری
عمارات، تاروں، واٹر پمپس ودیگر تنصیبات کا معائنہ کیا جائے :ڈیڈی ای او
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرمردانہ ایلیمنٹری ایجوکیشن جڑانوالہ طارق محمود نے تحصیل بھر کے سرکاری سکولوں کے ہیڈز کو بارشوں کے موسم کے پیش نظر حفاظتی اقدامات سے متعلق مراسلہ جاری کر دیا۔جاری کردہ مراسلے کے مطابق اسکول سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ طلبہ و اساتذہ کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے سکول کی عمارت، بجلی کی تاروں، درختوں، واٹر پمپوں اور دیگر تنصیبات کا فوری معائنہ کیا جائے ۔ سکولوں کے احاطوں میں موجود گھاس اور جھاڑیوں کی بروقت صفائی، بجلی کی تاروں کی مناسب پائپنگ، کھلے الیکٹرک پولز اور اگر کھمبا ہے تو اس کے اردو گرد جنگلہ لگایا جائے اور دیگر مرمت یا حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ۔ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر طارق محمود نے تمام اے ای اوز کو مراسلے پر سختی سے عملدرآمد کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بارشوں کے دوران طلبہ کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔