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8 کروڑ کی نادہندہ این ایف سی انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سیل

  • فیصل آباد
8 کروڑ کی نادہندہ این ایف سی انسٹیٹیوٹ کی بلڈنگ سیل

محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی 10 سال سے واجب الادا ٹیکس نہ دینے پر کارروائی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی بڑی کارروائی، 8 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے ٹیکس کی عدم ادائیگی پر این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزرز ریسرچ ادارے کی بلڈنگ کو سیل کردیا گیا۔فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز کی جانب سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے جڑانوالہ روڈ پر قائم وفاقی حکومت کے زیر انتظام چلنے والے این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ کی بلڈنگ میں چھاپہ مارا گیا۔ ادارے کے ذمے آٹھ کروڑ 33 لاکھ سے زائد مالیت کا ٹیکس واجب الادا تھا۔ جو اسکی جانب سے 10 سال سے ادا نہ کیا گیا تھا۔

جس پر محکمہ ایکسائز ٹیم کی جانب سے گزشتہ روز کارروائی کرتے ہوئے این ایف سی بلڈنگ کے ایڈمنسٹریشن بلاک اور مین گیٹ کو سیل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قائم مقام ڈائریکٹرمعاذ الرحمن کی جانب سے مبینہ طور پر غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیکس کی ادائیگی اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ بات کرنے میں تاخیر کی گئی۔ جس سے محکمہ ایکسائز ٹیم نے بلڈنگ کو سیل کر دیا۔ جس سے رواں دنوں جاری ایڈمیشن کا عمل بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔

 

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