چناب نگرکے شہری عرصہ دراز سے مضر صحت پانی پینے پر مجبور
واٹر سپلائی اور سیوریج پائپ لائنز کی خستہ حالی پر گندہ پانی نلکوں سے آ رہا
چناب نگر(نامہ نگار)چناب نگرکے شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں زیر زمین واٹر سپلائی اور سیوریج کے پائپ لائنوں کی خستہ حالی کے باعث گندا، بدبو دار اور سیوریج ملا پانی گھروں کی نلکوں سے آ رہا ہے ۔ اس آلودہ پانی کے استعمال سے بچوں اور بزرگوں میں پیٹ کی بیماریوں، ہیضہ اور جلدی امراض میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے شہریوں نے بتایا کہ متعلقہ محکمہ بارہا شکایات کے باوجود مسئلہ حل کرنے میں ناکام رہا ہے ۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ واٹر سپلائی کے ساتھ سیوریج کا پانی مل جانا انتہائی خطرناک صورتحال ہے جو کسی بھی وقت بڑے انسانی المیے کا سبب بن سکتی ہے علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ اداروں کو اس سنگین مسئلے کے حل کا حکم دیں تاکہ شہری صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم نہ رہیں۔