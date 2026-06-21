نکاسی آب مسئلہ سنگین، بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگا
یوسی 168جھنگ روڈ سے رنگ روڈ بائی پاس تک پانی جمع ہونے پرمشکلات
پینسرہ (نمائندہ دنیا)یونین کونسل نمبر 168، چک نمبر 67 ج ب سدھار جھنگ روڈ سے رنگ روڈ بائی پاس تک نکاسی آب کا نظام ناکارہ ہونے کے باعث بازار اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ نکاسی آب کے لیے تعمیر کیا گیا نالہ بند ہونے سے بارش اور گھریلو استعمال کا پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے 68 موڑ گرین ٹاون ملک آباد کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پانی کھڑا رہنے سے آمدورفت متاثر ہو رہی ہے جبکہ متعدد گھر زیرِ آب آ چکے ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔
دکانداروں کے مطابق پانی جمع ہونے سے کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ نکاسی آب کا یہ مسئلہ گزشتہ ایک دہائی سے چلا آ رہا ہے لیکن متعلقہ اداروں اور منتخب نمائندوں کی جانب سے اس کے مستقل حل کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے ۔ اہل علاقہ نے ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نالے کی صفائی اور نکاسی آب کے مستقل انتظامات یقینی بنائے جائیں تاکہ شہریوں کو اس اذیت ناک صورتحال سے نجات مل سکے ۔