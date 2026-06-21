اندراجِ پیدائش ،وفات کیلئے سائلین سے اضافی رقوم وصول
ہزاروں روپے وصول کیے جانے کے الزامات ،اہلکاروں کیخلاف کارروائی کامطالبہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ لوکل گورنمنٹ کے بعض ملازمین کی جانب سے اندراجِ پیدائش اور وفات کے لیے آنے والے سائلین سے مبینہ طور پر فیسوں کی مد میں اضافی رقوم وصول کیے جانے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، جس پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ شہریوں کے مطابق پیدائش اور وفات کے اندراج کے بعض معاملات میں سائلین سے ہزاروں روپے وصول کیے جانے کے الزامات سامنے آئے ہیں،متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری فیسوں اور دیگر اخراجات بارے واضح معلومات نہ ہونے پر عوام اضافی رقوم ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں ایک شہری کی شکایت پر اینٹی کرپشن ٹیم نے لوکل گورنمنٹ دفتر میں اچانک کارروائی کی تھی، جس کے دوران مبینہ طور پر بعض ملازمین سے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کیے گئے ، جسکے بعد مدعی کی طرف سے راضی نامہ ہونے پر معاملہ ختم کر دیا گیا ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اندراجِ پیدائش و وفات کے عمل کو شفاف بنایا جائے ، تمام سرکاری فیسوں اور اخراجات کی تفصیلات نمایاں طور پر آویزاں کی جائیں اور بے ضابطگیوں میں ملوث اہلکاروں کیخلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے ۔