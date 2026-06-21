صحابہ کی زندگیاں امت مسلمہ کیلئے مشعل راہ :قاری شبیر عثمانی
حکمرانوں کو خلفائے راشدین کی طرز پر حکومت کیلئے عملی اقدامات کرنا ہونگے
چناب نگر(نامہ نگار)صحابہ کرام کی پاکیزہ زندگیاں امت مسلمہ کیلئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اﷲ عنہ کا عہد خلافت درخشندہ باب کی حیثیت رکھتا ہے ،حکمرانوں کو خلفائے راشدین کی طرز پر حکومت کرنے کیلئے عملی اقدامات کرنے ہوں گے ، دین بر حق کی خاطر طاغوت کے مقابلے میں ڈٹ جانا نئے اسلامی سال کی تمہید ہے ۔ ہمیں اس موقع پر یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اس سال کو نظامِ مصطفی کی حکمرانی اور ناموس مصطفی کی پاسبانی کی جدو جہد کا سال بنائیں گے اورنظریہ پاکستان کے تحفظ کیلئے اپنا بھر پور کردار ادا کریں گے ۔ان خیالات کا اظہار مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر کے بانی مولانا قاری شبیر عثمانی نے مرکزی جا مع مسجد نور اسلام چناب نگر میں اجتماع سے خطاب کرتے ہو ئے کیا۔
۔انہوں نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم عظیم صحابیؓ اورسچے عاشق رسول ؐتھے ،حضرت عمر فارو ق رضی اﷲ عنہ مراد رسول ؐہیں جن کے بارے میں حضورخاتم النبیین ﷺنے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ابن خطابؓ ہوتے ۔ انہوں نے کہا حضرت فاروق ؓعالم کفر کیلئے ننگی تلوار تھے جن سے کفر کانپتا تھا جنکے عدل وانصاف سے ہر امیر غریب مستفیض ہوتا تھا وہ اپنی رعایا کیلئے انتہائی رحم دل تھے انکی خبر گیری اوردیکھ بھال کیلئے ان کے مسائل کے حل کیلئے ان کی دہلیزتک خود جاتے اورراتوں کو پہرہ دیتے ان کے عدل وانصاف رعایا پروری کی وجہ سے ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ امن وسلامتی کا گہوارہ ہواکرتاتھا۔