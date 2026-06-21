ڈی پی او ٹوبہ کامحرم کے جلوسوں ، مجالس کی سکیورٹی کاجائزہ
کمالیہ( نمائندہ خصوصی )ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اﷲ تارڑ نے کمالیہ میں محرم پر جلوسوں اور مجالس کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔
ڈی پی او نے ڈیوٹی پر موجود افسروں و اہلکاروں کو الرٹ رہنے ، فول پروف سکیورٹی یقینی بنانے اور عزاداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی کہ محرم کے دوران امن و امان کے قیام اور جلوسوں و مجالس کی پرامن تکمیل کویقینی بنایاجائے ۔محرم کے دوران شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور پرامن ماحول کا قیام ٹوبہ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔