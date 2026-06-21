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ڈی پی او کاسیف سٹی جھنگ کا دورہ ،ہدایات جاری

  • فیصل آباد
ڈی پی او کاسیف سٹی جھنگ کا دورہ ،ہدایات جاری

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او ساجد حسین نے محرم کے سلسلہ میں امن و امان کی صورتحال اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے سمارٹ سیف سٹی جھنگ کا دورہ کیا۔

ایس ایس پی سیف سٹی فیصل آباد ریجن رضااﷲ بھی ہمراہ تھے ۔ ڈی پی او نے ہدایات جاری کیں کہ محرم کے دوران تمام حساس مقامات، جلوسوں کے روٹس اور امام بارگاہوں کی چوبیس گھنٹے مؤثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا جدید ٹیکنالوجی اور سمارٹ مانیٹرنگ سسٹم سے کسی بھی مشتبہ سرگرمی پر فوری ردعمل اور بروقت کارروائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ایس ایس پی سیف سٹی نے بریفنگ میں بتایا کہ سیف سٹی کیمروں، جدید نگرانی کے نظام اور تربیت یافتہ عملے کی مدد سے محرم کے دوران سکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے تاکہ شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ 

 

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