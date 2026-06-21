سابقہ رنجش پر مسلح افراد نے مخالفین کو شدید زخمی کردیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر مسلح افراد نے اسلحے کے زور پر مخالفین کو شدید زخمی کر دیا۔
تھانہ نشاط آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ساجد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھا کہ اس دوران مخالفین نے گن پوائنٹ پر دھاوا بول دیا اور انہیں قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا اور اس دوران فائرنگ کرتے ہوئے قتل سمیت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اور موقع سے راہ فرار اختیار کر لی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔