بجلی نرخوں میں نمایاں کمی کی جائے :فاروق یوسف شیخ
اضافی سرچارجز ،غیر ضروری مالی بوجھ کم کرکے شعبہ بجلی میں اصلاحات لائی جائیں بجلی پیداواری لاگت کو خطے کے دیگر ممالک کے برابر لایا جائے :صدر چیمبر آف کامرس
فیصل آباد (نیوز رپورٹر )صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس فاروق یوسف شیخ نے حکومت کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے صنعت، تجارت اور عوام کیلئے مثبت اور خوش آئند اقدام قرار دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے نا صرف کاروباری لاگت میں کمی آئے گی بلکہ اشیائے ضروریہ کی ترسیل کے اخراجات بھی کم ہوں گے جس سے مہنگائی پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس فیصلے کے مثبت اثرات صنعتی پیداوار، برآمدات اور مجموعی معاشی سرگرمیوں پر مرتب ہوں گے ۔
صدر چیمبر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے معاشی استحکام اور کاروباری برادری کو ریلیف فراہم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت معیشت کی بحالی اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے ۔ موجودہ معاشی حالات میں حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات صنعتکاروں اور تاجروں کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنیں گے اور اقتصادی سرگرمیوں کو مزید فروغ ملے گا۔فاروق یوسف شیخ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صنعتی، تجارتی اور گھریلو صارفین کیلئے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی جائے ، اضافی سرچارجز اور غیر ضروری مالی بوجھ کم کیے جائیں ۔ اور بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے ذریعے پیداواری لاگت کو خطے کے دیگر ممالک کے برابر لایا جائے ۔ پاکستان کی برآمدی صنعت اس وقت شدید علاقائی مسابقت کا سامنا کر رہی ہے ایسے میں سستی بجلی اور سستا ایندھن ہی ملکی صنعت کو عالمی منڈی میں مؤثر مقابلے کے قابل بنا سکتا ہے ۔