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پٹرول اور ڈیزل مزید سستاکیا جائے :انجمن تاجر ان

  • فیصل آباد
پٹرول اور ڈیزل مزید سستاکیا جائے :انجمن تاجر ان

حقیقی ثمرات اسی وقت حاصل ہونگے جب کرائے ، اشیا خورو نوش کی قیمتیں کم ہونگی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرست اعلیٰ و صدر انجمن تاجر ان سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا،جنرل سیکرٹری،شیخ سعید، ڈپٹی سیکرٹری میاں ریاض شاہد، چیئر مین مرزا اشرف مغل،صدر ینگ ٹریڈرزملک سہیل نیاز طور،ملک عباس اشرف اور سینئر تاجر رہنماؤں نے پٹرول کی قیمت میں 74 اور ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے لٹر کمی کاخیر مقدم کرتے کہا ہے کہ اگر پٹرو ل کی قیمت 250 روپے لٹر کی جاتی تویہ کمی عوام کیلئے بڑاریلیف ثابت ہوتی۔پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید کمی کا اعلان کیا جائے ۔

سینئر تاجر رہنماؤں مرزا طالب صدیق بیگ،ثمریز سومی، مرزامظہر صدیق بیگ،حاجی شمشاد ، شکیل جٹ،چوہدری اعجاز ،ایس ایم ایوب،میاں اشرف مٹھو، چوہدری شاہد ندیم، اشرف گجر، ملک ذوالفقار ، عبدالحمیدصدر گنیش ملز روڈ، رانافرحت ، ارشد گجر،ملک عاصم صفدر،رانامجاہد، خالد محمود صدیقی، چوہدری اکرم،فیصل وحید، اقبال وزیر،حاجی سردار ، رانا طیب، شیخ محسن، عبدالقیوم انو ر، عمران مجید ملک،حاجی بشارت، غلام نبی بٹ،رانااشفاق، میاں بلال،ملک افضل، عمران علی خان، افتخار مخی،مر زاافضل مغل، مرزا اکرم،عمران خان،ملک عبدالوہاب، بلال گورائیہ، عبدالستار جٹ، عظیم یوسف کوکھر، میاں بلال لیاقت،عثمان منیر ملک،خواجہ شجاع، یوسف جمال،راناعالم رضا،فرحان شیخ، مہر نعیم، عمران جگنو، حاجی یاسین، ذیشان، رانا یاسین اور دیگر نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کے اعلان کوخوش آئند قراردیا۔اور کہا کہ اسکے حقیقی ثمرات اسی وقت حاصل ہونگے جب ٹرانسپورٹ کے کرائے اور اشیائے خوردو نوش کی قیمتیں کم ہونگی۔

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