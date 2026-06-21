’’عالمی مارکیٹ کیمطابق پٹرول 150 روپے لٹر سستا ہونا چاہئے ‘‘
حکومت اب مہنگائی کو کنٹرول کرے ،گیس اور بجلی بھی سستی کی جائے :شفیق گجر
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق گجر نے کہاہے کہ عالمی مارکیٹ کے مطابق پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی جس سطح پرعالمی مارکیٹ میں قیمتیں گرگئی ہیں اس کے مطابق کم از کم150 روپے فی لیٹرکمی کی ضرورت تھی-انہوں نے 2 ارکان پنجاب اسمبلی اورایک سابق رکن قومی اسمبلی کے بیٹے کاستھراپنجاب سکیںڈل میں نام آنے کے بعدقانون کے کٹہرے میں نہ لانے کوکلین چٹ قراردیااورکہاکہ سینٹری ورکرز کو نوکریوں سے فارغ جبکہ کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث معزز بن گئے ؟-وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل ہے کہ محنت مزدوری سے گھرکا چولہاجلانے والے سینٹری ورکرزکوبحال کیاجائے -انہوں نے کہا کہ پٹرول میں 74 اورڈیزل میں67 روپے کمی معمولی ریلیف ہے گزشتہ تین ماہ سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے سے تمام طبقات مشکلات کاشکار ہیں اگرفی لیٹر150 روپے کمی کی جاتی توعوام کی کافی مشکلات کم ہوسکتی تھیں تاہم اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے مطابق مہنگائی کوبھی کنٹرول کیا جائے گیس اوربجلی بھی سستی کی جائے -ان کاکہنا تھا کہ امریکہ ایران معاہدہ کے ثمرات قوم تک پہنچنے چاہیئں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دنیابھرمیں پاکستان کاوقار بلندہواہے ۔