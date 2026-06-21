پٹرول کی قیمتیں 3سال 225روپے پر فکس کرنیکا مطالبہ
حکومت لیوی سمیت فی لٹر 150 روپے ٹیکسز لے رہی ہے ، لیوی کو ختم کیاجائے آئی ایم ایف کا دباؤ مسترد ،قومی مفاد میں فیصلے کرنے چاہئیں:رہنما جماعت اسلامی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی نے تین سال کیلئے پٹرول کی قیمتیں 225روپے پر فکس کرنے کا مطالبہ کردیا۔پٹرول کی قیمتوں کے خلاف حافظ نعیم الرحمن کی کال پر ہونے والے ملک گیراحتجاج کے سلسلہ میں ضلع کونسل چوک میں احتجاجی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر بابر رشید،ضلعی امیرمحبوب الزماں بٹ نے کہاکہ ایران امریکا معاہدے کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت گر رہی ہے ۔حکومت فی لٹر پٹرول پر 116 روپے لیوی سمیت 150 روپے ٹیکسز وصول کر رہی ہے ، لیوی کی فوری طورپرختم کیاجائے ۔مظاہرہ میں ضلعی جنرل سیکرٹری چوہدری سلیم، میاں طاہر ایوب،میاں انوار الحق، رانا سکندر اعظم، افضال شاہین ،اجمل بدر، سردار ظفر سمیت کارکنوں،وکلااورشہری بھی کثیرتعدادمیں شریک تھے ۔
محبوب الزماں بٹ نے کہاکہ اب فیصلہ کن وقت آ گیا ہے ، حکومت کو عوام پر بوجھ ڈالنے کی پالیسی ختم کرنا ہوگی تاکہ معیشت کا پہیہ چل سکے ، صنعتیں ترقی کر سکیں اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے ۔ پٹرول کی قیمت فوری طور پر قیمت 225 روپے فی لٹر پر لائی جائے ۔اس اقدام سے کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی اور قومی آمدنی کے مقررہ اہداف کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ انہوں نے کہاکہ حکومت اپنی گاڑیوں، مراعات اور غیر ضروری اخراجات میں کمی کے بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے ۔ عوام کی جیبوں سے ٹیکس وصول کرنے کیلئے پیٹرولیم لیوی کا استعمال معیشت کی تباہی کا باعث بن رہا ہے ۔ توانائی کی بلند قیمتیں صنعتوں اور عام شہریوں کے لیے وبالِ جان بن چکی ہیں، جس سے ملکی پیداواری نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔ حکومت کو آئی ایم ایف کے دباؤ کو مسترد کر کے قومی مفاد میں فیصلے کرنے چاہئیں۔