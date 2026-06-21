آرمی میں سلیکشن کیلئے رجسٹریشن کا ایک اور موقع فراہم
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سنٹر کی طرف سے مطلع کیا گیا ہے کہ وہ تمام خواہش مند امیدوار جوHSSC (انٹرمیڈیٹ)امتحانات کے شیڈول کی وجہ سے 158 PMA L/C کے لئے اپنی رجسٹریشن نہیں کرا سکے تھے۔۔۔
انہیں 23 سے 30 جون 2026 تک 158 PMA L/C کیلئے رجسٹریشن کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے ۔وہ امیدوار جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں لیکن ابتدائی ٹیسٹ میں حاضر نہیں ہو سکے وہ یکم جولائی سے 15 جولائی 2026ء تک ابتدائی ٹیسٹ کے لئے اپنے متعلقہ AS&RCs (آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹرز) میں رپورٹ کر سکتے ہیں۔