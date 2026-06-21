پٹرولیم نرخوں میں کمی نواز شریف کی پالیسی :بیرسٹرعمر منے
جلد ہرسطح پرمہنگائی کم اورروزمرہ کی اشیا غریب کی قوت خرید کے مطابق ہونگی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹرعمر منے خان نے کہا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی نواز شریف کی پالیسی ہے امریکہ ایران جنگ بندی اورمعاہدہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کوعزت دی دنیا بھرمیں وقاربلندہوابہت جلد ہرسطح پرمہنگائی کم اورروزمرہ کی تمام اشیاء غریب عوام کی قوت خرید کے مطابق ہوں گی-ان کاکہنا تھا کہ اپوزیشن اسمبلیوں میں اپنے بانی کی بجائے پاکستان اورعوامی مفادات کوترجیح دے ۔
قومی اسمبلی میں وزیراعظم شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، سابق سپیکر اسد قیصر اور بیرسٹر گوہر سے انکی نشست پر جا کر ملاقات کرنا جمہوری روایات، سیاسی برداشت اور قومی مفاہمت کی مثال ہے ۔قومی مفاد اور سیاسی استحکام کے لیے مکالمہ ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے ۔ مضبوط جمہوریت اور معاشی استحکام تصادم سے نہیں بلکہ گفتگو، احترامِ باہمی اور اتفاقِ رائے سے ممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں سیاسی مخالفین سے مصافحہ تک گوارا نہیں کیا جاتا تھالیکن گزشتہ روز حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو عزت اور احترام دینا اس بات کا واضح پیغام ہے کہ ملکی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے ۔