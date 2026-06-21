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سوشل سکیورٹی ہسپتال روڈ پر بارشی پانی جمع، مشکلات

  • فیصل آباد
سوشل سکیورٹی ہسپتال روڈ پر بارشی پانی جمع، مشکلات

مریضوں، تیمارداروں اور اہلِ علاقہ کاگزرنامحال ،فوری نکاسی کا مطالبہ

 جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )سوشل سکیورٹی ہسپتال روڈ پر بارشی پانی جمع، مریضوں کو مشکلات کا سامنا تفصیلات کے مطابق سوشل سکیورٹی ہسپتال جانے والے مرکزی راستے پر بارشی پانی جمع ہونے سے مریضوں، تیمارداروں اور اہلِ علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ گزشتہ دنوں ہونے والی بارش کے باعث ہسپتال روڈ پر پانی کھڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہسپتال آنے جانے والے مریضوں کو آمدورفت میں دشواری پیش آ رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر پانی جمع ہونے سے پیدل چلنے والوں، موٹر سائیکل سواروں اور ایمبولینسوں کی نقل و حرکت بھی متاثر ہو رہی ہے ۔ اہلِ علاقہ اور مریضوں کے لواحقین نے متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نکاسی آب کے اقدامات کیے جائیں اور جمع شدہ پانی کو نکال کر عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جائے ۔

 

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