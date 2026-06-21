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اسسٹنٹ کمشنر کامحرم میں عزاداروں کو سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر کامحرم میں عزاداروں کو سہولیات کا جائزہ

عزاداروں کیلئے صاف اور ٹھنڈا پانی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت

 جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ او رنگزیب نے محرم الحرام کے دوران عزاداروں اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے شہر میں قائم خصوصی سبیل کا دورہ کیا۔اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر بھی ہمراہ موجود تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سبیل پر فراہم کیے جانے والے پانی کی کوالٹی، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی معائنہ کیا اور متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ عزاداروں کو صاف، ٹھنڈا اور محفوظ پانی کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ۔اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں اور شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ صفائی، پانی کی فراہمی اور دیگر انتظامات میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ محرم الحرام کے ایام میں عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں سرانجام دیں تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

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