چیف آفیسر کا محرم جلوس کے روٹ پر انتظامات کا جائزہ
کمالیہ(نمائندہ دنیا)چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا نے اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی کی ہدایات پر محلہ بلال گنج میں بانی جلوس مخدوم حسن رضا۔۔۔
آصف رضا عابدی کے ہمراہ 5 محرم الحرام کو نکالے جانے والے جلوس کے روٹس پر صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر رابطہ آفیسر میونسپل کمیٹی بہادر علی و دیگر بھی موجود تھے۔ جلوس سابق کونسلر محمود الحسن عابد (مرحوم)کی رہائش گاہ محلہ بلال گنج سے شروع ہو کر دربار مائی راج بی بی پہنچ کر اختتام پذیر ہو گا۔