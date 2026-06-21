پیرمحل :وزیراعلیٰ سکیم کے تحت کسانوں کوٹریکٹر تقسیم
کسانوں کو جدید مشینیں فراہم کرنے سے زراعت خود کفیل ہوگی:گلزار شاہد
پیرمحل (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کسانوں میں جدید ٹریکٹر تقسیم کر دیئے گئے ۔ تفصیل کے مطابق وزیراعلی کی خصوصی ہدایت کے تحت ہر ٹریکٹر پر 5 لاکھ روپے کی سبسڈی دی گئی ہے تاکہ کسان سستے داموں جدید زرعی مشینری حاصل کر سکیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر گلزار شاہد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی کاوشوں سے پنجاب میں زراعت کو فروغ مل رہا ہے اور کسانوں کو جدید زرعی مشینیں فراہم کرنے سے پنجاب میں زراعت جدید اور خود کفیل ہوگی۔انہوں نے مزید کہا کہ ای میکنائزیشن کا عمل پنجاب میں زراعت کے نئے دور کا آغاز ہے اور کسانوں کی ترقی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے سوپر سیڈرز، بیلرز، کبوٹا مشینوں کے استعمال سے فصل جلانے اور سموگ پر قابو پانے کے ساتھ جدید زراعت کے فروغ میں بھی مدد مل رہی ہے ۔