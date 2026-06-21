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شہداکربلا کی قربانی مینارہ نور :پیر میاں آصف رضاقادری

  • فیصل آباد
شہداکربلا کی قربانی مینارہ نور :پیر میاں آصف رضاقادری

ملکی ترقی وسلامتی سلامتی کیلئے حکمرانوں کو حسینی کردار اپنانے کی ضرورت ہے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حضرت امام حسین ؓاور انکے ساتھیوں کی لازوال قربانی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کیلئے مینارہ نور ہے ۔شہدائے کربلاکی قربانیوں سے کائنات کے ہر انسان کو عظیم درس ملتا ہے ۔ذکراہلبیت اطہار علیھم الرضوان دلوں کو جِلا بخشتا ہے ۔ان خیالا ت کا اظہار پاکستان سنی تحریک کے مرکزی کوآر ڈینیٹر(پولییٹکل ونگ)و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں آصف رضاقادری نے شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور بلندی درجات کیلئے حسینی لنگر کیمپکے شرکا سے خطاب کرتے کیا۔

انہوں نے کہا امام حسین ؓکی لازوال شہادت نے انسانیت کو تاقیامت حق کی پہچان کروادی۔ واقعہ کربلا نے حق کو تاقیامت سرخرو کردیا۔ سیدنا امام حسینؓ نے دور ظلم و جبر میں جس شان سے افضل جہاد کیا اور تسلیم ورضاکی جو بے مثال داستان رقم کی تاریخ انسانی اسکی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے ۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں سے وفا کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ شریعت کی پاسداری کی جائے ۔ ملک میں تمام بحرانوں کاواحد حل خاندان اہلبیت اطہار علیھم الرضون کی تعلیمات میں مضمر ہے ۔ ملکی ترقی سلامتی کیلئے حکمرانوں کو حسینی کردار اپنانے کی ضرورت ہے ۔لنگر تقسیم سے قبل ملکی ترقی سلامتی و استحکام، ملکی معاشی مشکلات اور محرم میں قیام امن کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔

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