آر پی اوکاجھگی ماڈل سکول ڈاکٹر عبدالقدیر کیمپس کا دورہ
جھگی سکولوں کی بحالی و بہتری کیلئے ہرممکن خدمات فراہم کی جائینگی:سہیل اختر
فیصل آباد، پینسرہ(نیوز رپورٹر ،نمائندہ دنیا)آر پی او سہیل اختر سکھیرا نے جھنگ روڈپرجھگی ماڈل سکول ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیمپس کا دورہ کیا ،سکول کے بچوں سے ملاقات کی اور خطاب میں آر پی او نے کہا کہ تعلیم اور ہنر ہر بچے کا بنیادی حق ہے جبکہ محنت اور لگن ہی سے انسان مشکلات کو عبور کرکے کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے ۔ انہوں نے بچوں کو منشیات اور منفی سرگرمیوں سے دور رہنے کی تلقین کی اور کہا کہ تعلیم حاصل کرکے ہنر مند بنیں اور معاشرے کے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔
آر پی او نے جھگیوں میں بسنے والے خاندانوں کے بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے سکول انتظامیہ کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جلد کمشنر اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سمیت دوبارہ ان سکولوں کا دورہ کرینگے اور انکی بحالی و بہتری کیلئے انتظامیہ کی جانب سے ہرممکن خدمات فراہم کی جائینگی۔ سکول انتظامیہ کے ساتھ ایم او یو کے ذریعے تعاون کو مزید مضبوط کیا جائے گا ۔ مخیر حضرات بھی ایسے تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ بچے پڑھ لکھ کر معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔اس موقع پر آر پی او نے بچوں کے ساتھ فوڈ پوائنٹ پر وقت گزارنے کا اعلان بھی کیا۔