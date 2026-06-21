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4محرم کے جلوسوں،مجالس پر پولیس کی سخت سکیورٹی

  • فیصل آباد
4محرم کے جلوسوں،مجالس پر پولیس کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کاسکیورٹی جائزہ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)چار محرم الحرام کو برآمد ہونے والے جلوسوں،مجالس پر چنیوٹ پولیس کی جانب سے سخت سکیورٹی انتظامات کے گئے ۔ضلع بھر میں چار سو سے زائد پولیس افسروں و جوانوں نے سکیورٹی کے فرائض انجام دیئے ۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان اور ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے شہر کے مرکزی جلوس کا وزٹ کیا،افسروں نے منتظمین سے ملاقات کی، سیکیورٹی و دیگر انتظامات سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔افسران نے مجالس جلوسوں پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔افسران نے جلوسوں کے روٹس کا وزٹ کیا سکیورٹی انتظامات سے متعلق ہدایات دیں۔

افسروں نے روٹس پر ٹربل پوائنٹس،سیکیورٹی و دیگر انتظامات سے متعلق ہدایات دیں ۔ اس موقع پر ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف اور ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا کہنا تھاکہ محرم الحرام میں تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے تمام الائیڈ ڈیپارٹمنٹس کے انتظامات کو یقینی بنایا جارہاہے ۔ محرم الحرام کے حوالے سے حکومتی احکامات پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ مجالس،جلوسوں پر سخت سکیورٹی انتظامات کرتے ہوئے عزاداروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے تمام الائیڈ ڈیپارٹمنٹس اپنے انتظامات کو یقینی بنارہے ہیں۔

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