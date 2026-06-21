جھنگ:محرم میں امن برقرار رکھنے کیلئے فلیگ مارچ
ضلع بھر میں امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا:ڈی سی،ڈی پی او
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساجد حسین کی زیرِ قیادت شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ جھنگ پولیس، ایلیٹ فورس، شاہین اسکواڈ، ریسکیو 1122، پیرا فورس، ٹریفک پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسروں و اہلکاروں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ پولیس لائنز سے شروع ہوا اور شہر کے مختلف اہم شاہراہوں، بازاروں اور حساس مقامات سے گزرتا ہوا دوبارہ پولیس لائنز میں اختتام پذیر ہوا۔
ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے اس موقع پر کہا کہ محرم ا کے دوران امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کیلئے تمام متعلقہ ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں اور باہمی ہم آہنگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے ہیں۔اس موقع پر ڈی پی او نے کہا کہ ضلع بھر میں امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ محرم کے دوران ہونے والی مجالس اور جلوسوں کی سکیورٹی کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ شرپسند اور تخریبی عناصر کیلئے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور قانون شکن عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے تمام مکاتبِ فکر کے جید علمااور مذہبی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کیلئے اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور تخریبی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کریں۔