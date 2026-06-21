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امن کارواں کا تحصیل احمد پور سیال اور شورکوٹ کا دورہ

  • فیصل آباد
امن کارواں کا تحصیل احمد پور سیال اور شورکوٹ کا دورہ

حضرت سلطان باہوؒکے عرس کی تقریبات کے سکیورٹی ودیگر انتظامات کا جائزہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیرِ نگرانی امن کارواں نے تحصیل احمد پور سیال اور شورکوٹ کا دورہ کیا۔انہوں نے دربار حضرت سلطان باہوؒکے سالانہ عرس کی تقریبات کے سکیورٹی ودیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کنٹرول روم سے مانیٹرنگ، ٹریفک مینجمنٹ، سکیورٹی انتظامات کو موقع پر چیک کیا اور سبیلوں کے قیام اور زائرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کے دفتر میں امن کمیٹی کے اراکین، مجالس و جلوسوں کے منتظمین اور لائسنس داران کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس موقع پر محرم الحرام کے دوران امن، بھائی چارے اور ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔

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