پٹرول ،ڈیزل کی قیمتوں میں مزیدکمی ہوگی:خلیل طاہر سندھو
قائدکی ہدایت پر عوام کو بڑاریلیف فراہم،بہت جلدبجلی وگیس بھی سستی ہوگی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن مینارٹیز ونگ پنجاب کے صدر سینیٹر سردارخلیل طاہر سندھو نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کوعوام کا احساسِ اور دوستی قراردیتے ہوئے دعویٰ کیاہے کہ پٹرول اورڈیزل کی قیمتوں میں مزیدکمی جبکہ بہت جلدبجلی وگیس بھی سستی ہوگی۔وزیراعظم شہباز شریف نے پارٹی قائد نوازشریف کی ہدایت کے مطابق عوام کوبڑاریلیف دینے کاوعدہ پوراکردیاہے ان کاکہنا تھاکہ اب روزمرہ کی تمام اشیاء سستی ہوں گی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی کمی ہوگی۔ ایران اورامریکہ معاہدہ کے بعد بہت سی رکاوٹیں ختم ہوگئی ہیں ملک میں معیشت مستحکم اورعوام خوشحال ہوں گے ۔
انہوں نے کہاکہ ملک بھرکی ضلعی انتظامیہ کوچاہئے کہ پٹرولیم قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے بڑھنے والی مہنگائی کوکنٹرول کرے ، عوام کولوٹنے والے عوام کے دشمن ہیں ۔حکومت کوعوام کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے عوام نے مشکل صورتحال میں صبر و تحمل کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر ہم عوام کے مشکور ہیں۔بحران کے پورے عرصے میں حکومتی سطح پر کفایت شعاری کو اپنایا گیااس عرصے میں ریلیف کی مد میں محروم طبقات کو سبسڈی بھی فراہم کی گئی، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔انہو نے کہا مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال میں پاکستان کی ثالثی کی بدولت امن ممکن ہوا، اللہ نے پاکستان کو عزت دی اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے جو تاریخی دستاویز ہے۔